Журналистка попыталась записаться на МРТ в клинику Лукашенко 1 24.05.2023, 16:36

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Вчера диктатор сказал, что так можно делать, но все оказалось не так просто.

На совещании 23 мая по вопросам здравоохранения Лукашенко возмутился очередями на КТ и МРТ и потребовал направлять всех нуждающихся в свою клинику. Речь идет о Республиканском клиническом медицинском центре, в котором обслуживаются госслужащие. Получается, если требование политика будет выполнено, люди из регионов смогут бесплатно обследоваться гораздо быстрее, а не ждать диагностики несколько месяцев (или даже больше года), пишет zerkalo.io.

С вопросом о том, как можно получить направление в Республиканский клинический медицинский центр на бесплатную МРТ, журналистка позвонила в колл-центр клиники как обычная гражданка.

— Подскажите, пожалуйста, вчера Александр Григорьевич сказал, что людям из регионов можно будет записываться на МРТ в Минск, в Республиканский медцентр. Я сама из небольшого города, и у меня запись только на февраль. А тут, получается, можно будет быстрее у вас сделать. Скажите, а что для этого нужно?

— Если у вас на руках есть письменная рекомендация либо направление на какое-либо исследование, МРТ или КТ, пожалуйста. Запись предварительная, но если пациент в центре не обслуживается, услуга будет на платной основе.

— Просто в выступлении речь шла о бесплатном обследовании.

— Бесплатно обслуживается только прикрепленное население.

— А это, получается, минчане?

— Нет, в центре обслуживаются госслужащие по занимаемым должностям. Только они могут на данный момент получать услуги бесплатно. Все остальные могут получать услуги только на платной основе. Бесплатно вы обслуживаетесь по месту жительства.

— То есть бесплатно по направлению нельзя будет? Потому что я так поняла, что Александр Григорьевич об этом говорил.

— Бесплатно вы обслуживаетесь по месту жительства, вы прикреплены к поликлинике. Там вы можете получать услуги. Все остальное вы можете получить только на платной основе.

— Просто об этом было в «Пуле Первого» написано. Получается, все не так?

— Может быть, вы не совсем правильно поняли. Тут, вы же понимаете, каждый человек прикреплен к определенному медицинскому учреждению. Вы — по месту жительства, те пациенты, которые обслуживаются здесь, в центре, — прикреплены по месту работы, в основном это госслужащие. Если вы не относитесь к категории госслужащих, вы не можете получить услуги в нашем центре бесплатно. Вы можете получить их на платной основе.

— Поняла. Просто вчера прочитала, обрадовалась, что можно будет вот так быстро в Минске все сделать. Но, получается, никак, да? Только платно.

— Да.

Между тем в Республиканском клиническом медицинском центре МРТ одного отдела позвоночника обойдется в 131,24 рубля, коленного сустава — в 168,8 рубля, а вот за молочные железы придется отдать 266,47 рубля (все цены указаны без стоимости контрастного вещества).

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