Украинские военные дроном «Пегас» уничтожили российский беспилотник 24.05.2023, 16:42

Иллюстративное фото

С помощью этого БПЛА оккупанты корректировали обстрелы на Бахмутском направлении.

Украинские бойцы с помощью дрона-камикадзе «Пегас» уничтожили российский беспилотник на Бахмутском направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

- Война технологий как она есть. Наши спецназовцы дроном-камикадзе «Пегас» уничтожают российский беспилотник, которым оккупанты корректировали обстрелы на Бахмутском направлении, - написал Федоров.

Он отметил, что минус вражеский дрон - плюс сохраненные жизни украинских военных.

По словам украинского министра, сейчас почти 500 «Пегасов» от «Армии дронов» работают по всей линии фронта.

- Продолжаем усиливать и развивать «Армию дронов», чтобы больше «птичек» уничтожали оккупантов как на земле, так и в воздухе, - добавил Федоров.

«Армия дронов» - это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации, о создании которого глава Минцифры Михаил Федоров сообщил 1 июля 2022 года.

В пределах проекта проводится закупка дронов по запросу военных, а также курс обучения операторов.

Дроны-камикадзе «Пегас»

FPV-дроны «Пегас» - это беспилотники, созданные в сотрудничестве с «Армией дронов». Их используют подразделения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Службы безопасности.

Это квадрокоптеры из китайских деталей, которые специалисты оснащают взрывчаткой, делая так из них дроны-камикадзе. Они успели хорошо себя зарекомендовать, уничтожая оккупантов и их технику, а стоимость такого беспилотника одновременно невысокая.

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