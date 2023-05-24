Сотня «Леопардов» готова ехать в Украину из Германии: эффектные кадры с танками
- 24.05.2023, 16:59
- 2,180
Немецкий Бундестаг усилит ВСУ тяжелым вооружением.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев продемонстрировал немецкую военную технику, которая поможет ВСУ отражать атаки российских оккупантов. Кроме этого, украинский дипломат сделал оптимистический анонс: Украина получит 110 танков.
Алексей Макеев опубликовал кадры с военной техникой, которую Киев ждет от Берлина. Дипломат сделал твит в соцсетях, передает «24 Канал». Макеев был очень лаконичен. Он опубликовал всего одно краткое предложение.
110 🐆1A5. Schon bald. #NeueDeutscheHärte #FFG pic.twitter.com/L9Rnf9SIZX
110 🐆1A5. Schon bald. #NeueDeutscheHärte #FFG pic.twitter.com/L9Rnf9SIZX— Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) May 24, 2023
- 110 Leopard 1A5 уже скоро, – заявил дипломат.
Сотрудник МИД Украины также сделал селфи на фоне бронированной техники. Кроме фотографии он опубликовал короткое видео. На кадрах можно увидеть, как танк поворачивает башню и поднимает дуло.
Какова особенность танков Leopard 1A5
Немецкий Бундестаг согласился усилить ВСУ тяжелым вооружением. Компания Rheinmetall хранит 22 танка Leopard 2 и 88 единиц Leopard 1.
Впервые Германия взяла на вооружение танки Leopard 1 в 1965 году. А в 1987 году была создана последняя модификация 1A5. Именно ее должна получить Украина. У этой модели лучше защита. Модифицированный танк обладает стабилизатором вооружения и новой системой управления огнем.