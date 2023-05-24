Плачущий Соловьев и матерящийся Марков: как деградирует российская пропаганда 1 24.05.2023, 17:01

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Доходит до откровенных конфузов.

Российская армия несет тяжелые потери на войне против Украины. В сложившейся ситуации у российских пропагандистов все чаще сдают нервы — ведущие не скрывают слез, а эксперты настолько запутались, что доходит до откровенных конфузов.

Сайт Charter97.org составил топ-5 провалов российской пропаганды за последнее время.

Пару дней назад в Сети завирусился фрагмент одной из передач на росТВ, в котором показан плачущий Владимир Соловьев. Кремлевского пропагандиста вывела из себя история о погибшем на войне против Украины полковнике РФ Вячеславе Макарове. Оккупант был ликвидирован на Бахмутском направлении почти сразу после того, как засветился в пропагандистском ток-шоу Соловьева.

Провалы и огромные потери российской армии в Украине Соловьев традиционно списывает на то, что Россия якобы воюет против всего НАТО. Эти заявления неожиданно высмеял другой любитель «русского мира» Яков Кедми, который привел в пример участие СССР в военных конфликтах в Сирии и Египте. Соловьев, судя по всему, был обескуражен. Он пытался возразить Кедми, но убедительных слов для этого не нашел.

Российские пропагандисты всячески пытаются успокоить россиян, но получается у них, мягко говоря, не очень. Ольга Скабеева в прямом эфире на «Россия-1» заявила об истерическом состоянии из-за мощной военной помощи Украине и военных действий в Белгородской области. Пропагандистка заявила, что поставки ракетных комплексов HIMARS, дальнобойной артиллерии, ракет Storm Shadow, истребителей и прочего оружия раньше тоже казалось нереальным. Однако сейчас эта мощная техника уже на вооружении в Украине или планируется ее поставки в ближайшее время.

Другой кремлевский пропагандист Сергей Марков опозорился в эфире британского телеканала BBC, который зачем-то решил взять у него какой-то комментарий о военном параде в Москве.

Во время беседы с журналисткой у него разрядился смартфон, который он использовал для видеосвязи, на что бывший советник российского диктатора Владимира Путина отреагировал в привычной для «глубинного народа» манере.

«Бл*, су*а, пиз*ец», — раздосадовался Марков после того, как экран гаджета погас, не зная, что камера при этом еще несколько секунд работала, транслируя его ругань в прямом эфире.

У російського пропагандиста Сергія Маркова під час інтерв'ю з телеканалом BBC розрядився телефон, тому він "красномовно" рознервувася у прямому етері, не знаючи, що камера знімала його ще кілька секунд.https://t.co/s3uLhkE1lR pic.twitter.com/yTnIpn2jQf — NV (@tweetsNV) May 10, 2023

Следом за ведущими российских пропагандистских шоу деградируют и их приглашенные эксперты. В эфире программы Ольги Скабеевой один из так называемых «экспертов» начал угрожать Финляндии за слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Гость выдал длинную тираду с историческими отсылками, но когда ему указали на ошибку, в студии воцарилась гробовая тишина.

"Эксперт по геополитике" в студии Скабеевой разнёс Финляндию из-за заявления Каи Каллас.

"Эксперт" тупо не знал, что Каллас - премьер Эстонии, а не Финляндии.

Лицо "эксперта" в конце видео, когда ему наконец сказали об этом, прекрасно. pic.twitter.com/PCd1ujUzJ8 — Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 22, 2023

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