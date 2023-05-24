закрыть
24 мая 2023, среда, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, что мозг отличает настоящих друзей от фальшивых

  • 24.05.2023, 17:33
  • 2,574
Ученые выяснили, что мозг отличает настоящих друзей от фальшивых

Мозг особенным образом реагирует на их имена.

Ученые из Университета Зигмунда Фрейда выяснили, что активность человеческого мозга отличается при упоминании имен близких людей и знаменитостей, несмотря на то, что многие пользователи соцсетей искреннее привязаны к своим кумирам. Исследование опубликовано в журнале Brain Sciences.

В исследовании приняли участие 28 добровольцев в среднем в возрасте 22 лет. Все участники предоставили списки имен, принадлежащих знаменитостям, друзьям, родственникам и знакомым. Им показывали выбранные имена в случайной последовательности, а активность их мозга регистрировали с помощью электроэнцефалография (ЭЭГ).

Имя близкого человека запускало в мозге такие же реакции, как и собственное имя. Однако сигналы, вызванные именем знаменитости или настоящего друга, значительно различались.

Ученые отметили, что большинство потребителей социальных сетей демонстрируют сильное чувство искренней дружбы и доверия к знаменитостям, на которых они подписаны. Это исследование доказывает, что человеческий мозг может отличить знаменитость (односторонняя дружба) от близкого человека в реальной жизни (взаимная дружба).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип
Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип
Дефекты и аффекты
Дефекты и аффекты Виталий Портников