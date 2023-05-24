Ученые выяснили, что мозг отличает настоящих друзей от фальшивых 24.05.2023, 17:33

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Мозг особенным образом реагирует на их имена.

Ученые из Университета Зигмунда Фрейда выяснили, что активность человеческого мозга отличается при упоминании имен близких людей и знаменитостей, несмотря на то, что многие пользователи соцсетей искреннее привязаны к своим кумирам. Исследование опубликовано в журнале Brain Sciences.

В исследовании приняли участие 28 добровольцев в среднем в возрасте 22 лет. Все участники предоставили списки имен, принадлежащих знаменитостям, друзьям, родственникам и знакомым. Им показывали выбранные имена в случайной последовательности, а активность их мозга регистрировали с помощью электроэнцефалография (ЭЭГ).

Имя близкого человека запускало в мозге такие же реакции, как и собственное имя. Однако сигналы, вызванные именем знаменитости или настоящего друга, значительно различались.

Ученые отметили, что большинство потребителей социальных сетей демонстрируют сильное чувство искренней дружбы и доверия к знаменитостям, на которых они подписаны. Это исследование доказывает, что человеческий мозг может отличить знаменитость (односторонняя дружба) от близкого человека в реальной жизни (взаимная дружба).

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