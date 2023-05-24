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Спасатели нашли белорусских туристов на Эльбрусе

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  • 24.05.2023, 17:44
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Спасатели нашли белорусских туристов на Эльбрусе

Они находились на высоте 1300 метров.

Спасатели обнаружили пропавших при восхождении на Эльбрус белорусских туристов. Их нашли на высоте 1300 метров.

Жизни туристов ничего не угрожает. Их готовят к спуску, сообщает телеграм-канал 112.

Об исчезновении белорусской группы стало известно накануне. Туристическая группа не была зарегистрирована. Она поднималась по западному склону Эльбруса, а потом перестала выходить на связь.

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