Спасатели нашли белорусских туристов на Эльбрусе 4 24.05.2023, 17:44

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Они находились на высоте 1300 метров.

Спасатели обнаружили пропавших при восхождении на Эльбрус белорусских туристов. Их нашли на высоте 1300 метров.

Жизни туристов ничего не угрожает. Их готовят к спуску, сообщает телеграм-канал 112.

Об исчезновении белорусской группы стало известно накануне. Туристическая группа не была зарегистрирована. Она поднималась по западному склону Эльбруса, а потом перестала выходить на связь.

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