До +27°С ожидается в Беларуси 25 мая 24.05.2023, 18:04

Будет слабый туман.

До плюс 27 градусов и слабый туман ожидается в Беларуси 25 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность. Ночью ожидается преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет от 9 до 14 градусов тепла, местами прогнозируется плюс 6-8 градусов. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

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