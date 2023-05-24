Уровень одобрения Путина рухнул во всех странах бывшего СССР 2 24.05.2023, 18:12

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В том числе среди этнических русских.

Руководство России часто объясняет стремление считать ближнее зарубежье своей зоной влияния необходимостью защиты русских, русского языка и культуры. Биться за «русский мир» Владимир Путин и его соратники готовы, даже уничтожая братский народ, как видно на примере вторжения в Украину. Такая «забота» не нравится жителям стран бывшего СССР, в том числе проживающим в них этническим русским, показывают результаты международного опроса Gallup, передает The Moscow Times.

Уровень одобрения руководства России в 2022 г. обвалился по сравнению с 2021 г. во всех 11 бывших советских республиках, где проводился опрос, а неодобрения – резко вырос.

Положительно на Россию смотрит более 50% населения лишь в Кыргызстане и Узбекистане, но и там ее поддержка заметно сократилась. И, наоборот, только в этих двух странах, а также в Азербайджане не одобряют политику Кремля меньше половины опрошенных, во всех остальных государствах этот показатель превышает 50%. (В Казахстане процент не одобряющих составил 50%, подскочив с 20% в 2021 г., а одобряющих – упал с 55% до 29%.)

«В странах, которые в целом в последние десятилетия скептически относились к российскому руководству – Украине, Грузии и странах Балтии, разрыв между одобряющими и не одобряющими превратился в бездну, – пишет Gallup в отчете «Закат империи? Россия теряет поддержку собственных соседей». – А в четырех странах, где к руководству России исторически относились с симпатией – Армении, Молдове, Казахстане и Азербайджане, доля не одобряющих теперь превышает долю одобряющих. Например, в Армении уровень одобрения упал на 13 процентных пунктов (с 45% до 32%), а неодобрения – вырос на 20 п. п. (с 38% до 58%)».

Изменение уровня неодобрения руководства России, 2021-2022 гг.

Изменение уровня неодобрения руководства России, 2021-2022 гг.

Более того, в Казахстане, Эстонии и Латвии, странах с самой большой долей русского населения, все меньше его представителей заявляют о своем расположении к руководству России. «Русские националисты уверены, что у них есть важный мандат – защищать представителей диаспоры от кажущихся угроз», – отмечает Gallup и показывает:

в прошлом году, впервые с начала сбора таких данных в 2005 г., не одобряющих деятельность Кремля этнических русских в Эстонии и Латвии оказалось больше, чем одобряющих: 53% против 14% и 49% против 14% соответственно. В Казахстане одобряющих пока больше (47% против 37% не одобряющих), но настроения за год изменились радикально: если в 2021 г. разрыв между ними составлял 42 п. п., то в 2022 г. – всего 10 п. п.

Кроме того, сами русские диаспоры сокращаются, потому что их представители больше не хотят называть себя русскими. В 2007-2009 гг. в Казахстане русскими себя называли 33% населения, в Латвии – 30%, а в Эстонии – 29%. В 2022 г. таких было 15%, 19% и 21% соответственно.

Изменение настроений в странах бывшего СССР в целом соответствует раскладу сил в мире. Развязав войну, Россия замарала свой образ в глазах представителей всех регионов за исключением стран Африки южнее Сахары (но и там он померк). Впервые за 15 лет опросов об отношении к мировым лидерам большинство жителей Земли осудило Путина и его режим, сообщал Gallup в конце апреля.

Пока Россия теряет симпатии и влияние в сопредельных странах, те из них, что расположены на Западе, активно движутся в сторону Европы и США, а на юге – дрейфуют в сторону Китая. Последний на прошлой неделе провел первый очный саммит с лидерами пяти центральноазиатских государств. Для «обеспечения мира в регионе» Пекин пообещал соседям помощь в укреплении обороны и безопасности, приправив свои предложения планами выделить 26 млрд юаней ($3,6 млрд) в виде финансовой поддержки и «бесплатной помощи».

«Миру нужна процветающая Центральная Азия», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

В Москве «фактически согласились с тем, что не могут конкурировать [в этом регионе] на таком уровне», сказал The Wall Street Journal Рафаэлло Пантуччи, старший научный сотрудник сингапурского Института обороны и стратегических исследований. В свою очередь, страны Центральной Азии хотят иметь больше возможностей для международного сотрудничества, отметил он: «Интересно, насколько открыто и с каким желанием они ищут расположения Китая».

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