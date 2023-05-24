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Замглавы администрации Лукашенко ополчился на игру «Мозгобойня»

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  • 24.05.2023, 18:17
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Замглавы администрации Лукашенко ополчился на игру «Мозгобойня»

Игорь Луцкий считает, что интеллектуальная игра является «влиянием чуждых ценностей».

Заместитель главы администрации диктатора Игорь Луцкий высказался о популярности Хеллоуина и игры «Мозгобойня». Как отметил он на заседании коллегии, посвященной эффективности организации идеологической и воспитательной работы в вузах духовно-нравственного воспитания, в Беларуси остается по-прежнему сильным влияние чуждых ценностей, а не православия.

В качестве примеров Игорь Луцкий, как передает БелТА, привел тот факт, что в Беларуси в молодежной среде более популярны Хеллоуин и День святого Валентина, а не традиционные для республики Пасха, Троица, Рождество.

Был приведен и еще один наглядный образец – популярная игра «Мозгобойня».

- Какие там вопросы задают? Что на них отвечают наши дети? А они активно принимают в этом участие… Мы даже не подбираемся к этому. Обратите на это внимание, проректоры по воспитательной работе и ректоры вузов, - сказал Луцкий.

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