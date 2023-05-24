Германия укрепит восточный фланг НАТО
- 24.05.2023, 18:31
Об этом заявил президент страны.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Румынию в среду пообещал усиление восточного фланга Североатлантического альянса – в ответ на полномасштабную войну России в Украине.
Об этом пишет DPA.
После переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте он отметил, что Германия не только готова оказать большую поддержку оборонным возможностям НАТО в целом.
«Но мы знаем, в частности, что восточный фланг (НАТО. – Ред.) должен быть усилен, должен быть также усилен (военным. – Ред.) присутствием», – добавил он.
Президент ФРГ упомянул о вкладах, уже сделанных Германией с этой целью – например, участие в воздушном наблюдении на восточной границе Альянса, и заверил, что «Германия не будет уклоняться от своей ответственности».
Отдельно Штайнмайер выразил благодарность Румынии за прием сотен тысяч беженцев из Украины, которые отправились в другие государства ЕС или остались на румынской территории.