Белорусов предупредили о новом мошенничестве со звонками в Viber 1 24.05.2023, 18:32

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Будьте внимательны.

Стало известно, что в популярном мессенджере Viber появился новый вид мошенничества.

По данным службы поддержки Viber, новое мошенничество основывается на получении кода верификации через звонок.

В частности, для активации нового устройства в мессенджере у пользователей есть возможность запросить входящий звонок. А затем использовать последние четыре цифры номера, как код активации.

- Мошенники обманным путем просят пользователей сообщить номер этого входящего звонка, - пояснили в компании.

Когда к злоумышленникам попадает код для верификации, они могут активировать учетную запись пользователя.

- Нельзя сообщать коды для активации Viber из сообщений или звонков третьим лицам, - порекомендовали в пресс-службе.

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