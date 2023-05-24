Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
- 24.05.2023, 19:17
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Ситуация на фронте 24 мая.
Российские войска сосредоточили усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные атаковали 4 склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
Российская Федерация, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну.
В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Ситуация на фронтах
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В общем, за прошедшие сутки, состоялось 23 боевых столкновений на указанных участках фронта.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Шпиль, Алексеевка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бударки, Землянки в Харьковской области.
На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка, Берестовое, Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва.
Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.
Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора.
От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Степного.
Осуществил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.
Вместе с тем, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Великая Новоселка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.
Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Велетенское Херсонской области и город Херсон.
Потери врага
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
В течение этих суток украинских защитниками уничтожено 2 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» и 1 разведывательный БпЛА типа «Орлан-10».
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.