Грядет череда «дней трезвости» из-за последних звонков и выпускных 3 24.05.2023, 19:32

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Где и когда запретят продавать алкоголь.

Уже в этот четверг в Беларуси пройдут последние звонки. Правда, концом года это будет только для девяти и одиннадцатиклассников — остальным еще придется доучиться до 31 мая. Но праздник по решению Минобразования состоится именно 25 мая. А следующее торжество — выпускные вечера — назначено на 10 июня. Как обычно, власти вводят в эти дни запреты на продажу алкоголя, но везде они установлены по-разному, а местами их нет вовсе. «Зеркало» собрало все ограничения в соответствии с опубликованными на данный момент решениями исполкомов.

В большинстве районов и городов запрет на торговлю алкоголем будет действовать и 25 мая, и 10 июня. В других пока не принято решение по поводу выпускных, в части районов вообще не установлены запреты (по крайней мере, пока). А в некоторых «дней трезвости» за этот короткий отрезок будет даже не два, а три — местами власти решили дополнительно назначить их на 31 мая или 1 июня для пропаганды здорового образа жизни и ко Дню защиты детей.

Как правило, в решениях исполкомов указано, что ограничения не распространяются на покупку алкоголя для свадеб, юбилеев, ритуальных обрядов. Также остается разрешенной продажа алкоголя на разлив в объектах общепита.

Брестская область

В Бресте не продадут алкоголь 25 мая и 31 мая с 0 до 24 часов, а также 10 июня с 8.00 до 8.00 следующего дня. По региону «дни трезвости» такие:

Брестский, Березовский, Дрогичинский, Малоритский, Пружанский районы — 25 мая с 0 до 24 часов, 10 июня с 8.00 до 8.00 следующего дня;

город Барановичи — 25 мая и 10 июня с 8.00 до 8.00 следующего дня;

Барановичский, Ивацевичский, Ляховичский районы — 25 мая с 0 до 24 часов, 10 июня с 8.00 до 24.00;

Ганцевичский, Ивановский, Каменецкий, Кобринский, Столинский районы — 25 мая и 10 июня с 0 до 24 часов;

Жабинковский район — с полуночи 25 мая до 8.00 26 мая, с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня;

Лунинецкий район — 25 мая и 10 июня с 8 до 24 часов;

город Пинск — 10 июня с 8.00 до 8.00 следующего дня;

Пинский район — 10 июня с 0 до 24 часов.

Витебская область

В Витебске запретили только продажу алкоголя с содержанием спирта от 7% 10 июня с 15.00 до 24.00. Соответственно, пиво под запрет не попадает.

«Дни трезвости» в регионе установлены по самым разнообразным графикам:

Докшицкий, Лиозненский, Оршанский, Шарковщинский, Шумилинский районы — 25 мая и 10 июня с 0 до 24 часов;

Бешенковичский район — 25 мая с 7.00 до 19.00, 10 июня с 14.00 до 24.00;

Верхнедвинский район — 25 мая с 8.00 до 11.00, 10 июня с 16.00 до 24.00;

Миорский район — 25 мая с 0 до 24 часов, 10 июня с 17.00 до 24.00;

Толочинский район — 25 мая с 7.00 до 15.00, 10 июня с 17.00 до 24.00;

Дубровенский район — 10 июня с 0 до 24 часов;

Сенненский район — 25 мая, 1 июня и 10 июня с 0 до 24 часов;

Ушачский район — 31 мая и 10 июня с 0 до 24 часов.

По остальным районам найти свежие решения исполкомов не удалось. Однако в области действует общее решение властей региона от 2021 года о том, что в дни последних звонков и выпускных запрещается продажа слабоалкогольных напитков и пива крепостью до 7% с 8.00 до 8.00 следующего дня.

Гомельская область

На Гомельщине облисполком в этом году также принял решение для всей территории области, что в дни последних звонков и выпускных ограничения на продажу алкоголя слабоалкогольных напитков и пива крепостью до 7% вводятся с 8.00 и действуют сутки. Дополнительно почти каждый районный исполком ввел более широкий запрет на продажу любого алкоголя 25 мая и 10 июня с 8.00 до 8.00 следующего дня. Такой график и в самом Гомеле, и в Гомельском районе.

Но есть и исключения — в Ельском, Житковичском, Лельчицком, Мозырском районах назначили дополнительный «день трезвости» на 31 мая — с 8.00 и до 8.00 1 июня.

Гродненская область

Гродненский облисполком еще в 2009 году принял решение ограничить продажу слабоалкогольных напитков (до 7%) и пива в дни последних звонков и выпускных вечеров с 8.00 до 8.00 следующего дня. Соответственно, такой запрет должен действовать во всех районах.

Условия могут отличаться: в Лидском районе, например, приказом отдела образования запретили продавать слабоалкогольные напитки уже с 23 мая и до утра 26 мая. Найти график по каждому району нам не удалось — предлагаем следить за местными СМИ и объявлениями в магазинах.

В Гродно же пока что назначены «дни трезвости» на 25 и 31 мая с 8 утра до 8 утра следующего дня. Ограничена продажа именно слабого алкоголя. Если в прошлом году в городские власти запрещали продавать в день выпускных, 10 июня, также и более крепкие напитки, то в этом году пока что такого документа не публиковали.

Минская область

В Минске, как и в прошлом году, продажу алкоголя решили не запрещать совсем — она будет продолжаться и 25 мая, и 10 июня. А вот во всех районах Минской области ограничения введены. «Дни трезвости» пройдут по такому графику:

Минский и Солигорский районы — 25 мая, 31 мая и 10 июня с 8.00 до 8.00 следующего дня;

Березинский район — 25 мая и 10 июня с 0 до 24 часов;

Логойский район — 10 июня с 8.00 до 8.00 следующего дня;

Стародорожский район — 25 мая с 0 до 24 часов, 10 июня с 8.00 до 8.00 следующего дня;

все остальные районы области — 25 мая и 10 июня с 8.00 до 8.00 следующего дня.

Могилевская область

В Могилеве и Могилевском районе ограничения будут действовать 25 мая и 10 июня с полуночи до 24 часов. А вот во втором крупнейшем городе области, Бобруйске, а также в Бобруйском районе запрет на продажу алкоголя ввели еще в январе на четыре дня в году, но почему-то не на дни выпускных и последних звонков.

В других районах график запретов такой:

Глусский, Климовичский, Чаусский районы — 25 мая, 31 мая и 10 июня с 0 до 24 часов;

Кличевский, Костюковичский, Краснопольский, Осиповичский, Славгородский, Хотимский районы — 25 мая и 10 июня с 0 до 24 часов;

Белыничский район — 31 мая и 10 июня с 0 до 24 часов;

Горецкий район — 25 мая с 12.00 до 24.00, 10 июня с 0 до 24 часов;

Дрибинский район — 25 мая и 31 мая с 0 до 24 часов;

Кировский район — 1 июня и 10 июня с 0 до 24 часов;

Кричевский район — 25 мая с 0 до 24 часов, 10 июня с 17.00 до 24.00;

Круглянский район — 10 июня с 0 до 24 часов;

Чериковский район — с 17.00 10 июня до 8.00 11 июня.

По остальным районам опубликованных решений исполкомов нет, тем не менее запреты могут быть введены и там — лучше следить за информацией на местах.

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