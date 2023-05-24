Спецназовцы СБУ показали работу дронов-камикадзе по технике оккупантов
- 24.05.2023, 19:40
Видеофакт.
Бойцы Центра спецопераций «А» Службы безопасности провели очередную серию ударов по технике оккупантов с помощью дронов-камикадзе.
Об этом сообщает Facebook Службы безопасности Украины.
«Тяжелая бронированная техника, грузовики с пехотой и боеприпасами, даже вражеский беспилотник — спецназовцы СБУ активно пополняют перечень потерь россиян», - говорится в сообщении.
СБУ отмечает, что «это небольшая часть работы наших воинов» и «будет продолжение».