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Спецназовцы СБУ показали работу дронов-камикадзе по технике оккупантов

  • 24.05.2023, 19:40
Спецназовцы СБУ показали работу дронов-камикадзе по технике оккупантов

Видеофакт.

Бойцы Центра спецопераций «А» Службы безопасности провели очередную серию ударов по технике оккупантов с помощью дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Facebook Службы безопасности Украины.

«Тяжелая бронированная техника, грузовики с пехотой и боеприпасами, даже вражеский беспилотник — спецназовцы СБУ активно пополняют перечень потерь россиян», - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что «это небольшая часть работы наших воинов» и «будет продолжение».

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