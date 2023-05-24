Спецназовцы СБУ показали работу дронов-камикадзе по технике оккупантов 24.05.2023, 19:40

Видеофакт.

Бойцы Центра спецопераций «А» Службы безопасности провели очередную серию ударов по технике оккупантов с помощью дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Facebook Службы безопасности Украины.

«Тяжелая бронированная техника, грузовики с пехотой и боеприпасами, даже вражеский беспилотник — спецназовцы СБУ активно пополняют перечень потерь россиян», - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что «это небольшая часть работы наших воинов» и «будет продолжение».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».