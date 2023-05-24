Ученые выяснили, какая порода собак умнее всех 5 24.05.2023, 19:46

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Вовсе не бордер-колли.

Ученые проверили более 1000 собак 13 разных пород с помощью специального когнитивного теста, чтобы выяснить, какая из пород самая умная. Второе место заняла бордер-колли (ранее считавшаяся самой умной), а первое – бельгийская овчарка малинуа.

В исследовании, опубликованном в Scientific Reports, ученые из Хельсинкского университета в Финляндии набрали 1002 собак и проверили их когнитивные способности с помощью теста smartDOG. Этот универсальный тест оценивает способности питомцев решать проблемы, вырабатывать стратегии, читать жесты человека, копировать человеческие движение, а также контролировать эмоции, запоминать и мыслить логически.

Исследователи отмечают, что выделить явных фаворитов было не просто, так как у каждой из пород есть свои сильные и слабые стороны.

В большинстве тестов хорошие результаты показали бордер-колли. Однако эта порода на 9 баллов уступает бельгийской малинуа. Она набрала 35 из 39 возможных баллов.

Ученые также выяснили, что функция породы часто объясняет определенные когнитивные способности, например, пастушьи собаки и ретриверы получают высокие баллы в поведенческих задачах, ориентированных на человека.

В заключении исследователи отмечают, что их результаты не репрезентативны для всей популяции собак. Однако работа способствует получению более полной картины типичного для породы поведения.

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