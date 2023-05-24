Бойцы «РДК» и Легиона «Свобода России» подвели итоги рейда в Белгородской области

Бойцы «РДК» и Легиона «Свобода России» подвели итоги рейда в Белгородской области3
- 24.05.2023, 19:49
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Прорвались на 42 км.
Бойцы «Русского добровольческого корпуса» и Легиона «Свобода России» провели пресс-конференцию по итогам своего рейда в Белгородскую область страны-агрессора России.
Об этом сообщают «Укринформ» и пресс-служба Легиона в Telegram.
Главное из пресс-конференции:
диверсанты зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток;
в ходе рейда бойцам удалось захватить российскую бронетехнику и оружие, а также уничтожить некоторое количество техники на территории страны-агрессора, взять пленных и забрать некие документы военных;
активная фаза операции закончилась, сама операция продолжается «в другом формате»;
потери диверсантов составили два человека погибшими и десять ранеными;
«РДК» и Легион использовали на территории России технику, которую страна-агрессор «в свое время отобрала у ВСУ под Бахмутом», а они «перетрофеили». Потерь в технике у них нет.
По словам командира «РДК» Дениса Никитина, пока у его формирования нет ресурсов, чтобы полноценно контролировать некоторые территории России, но он считает каждое пересечение границы страны-агрессора успехом.
«В очередной раз, когда мы пересекаем границу РФ, мы видим, что военно-политическое руководство не готово к такому. Они много рассказывали, что укрепляют линию [границы], тратят миллиарды — зубы дракона, посты, какое-то там супернаблюдение. Когда доходит до дела, все это сыпется. Чем мощнее мы заходим, тем больше времени им нужно для принятия решений», — отметил он.