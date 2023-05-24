Лукашенко: Не надо России опускать низко голову в связи со сложившейся ситуацией 8 24.05.2023, 20:00

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Диктатор в Москве утешал Путина.

Александр Лукашенко сегодня, 24 мая, принял участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума, который проходит в Москве. Там он призвал Россию не опускать голову, сообщает его пресс-служба.

По словам Лукашенко, сейчас мир живет в обстановке постоянной напряженности и неопределенности, переходит от старой эры к новой, то есть к многополярности. Он считает, что из-за кризисов «люди просто не успевают перевести дух и теряют, к сожалению, уверенность в завтрашнем дне».

«Не надо России опускать низко голову в связи со сложившейся ситуацией. Как раз Россия может стать очень сильным локомотивом и в ШОС, и в БРИКС в придании динамики в развитии этих организаций. И, возможно, о чем мечтает прогрессивное человечество, в будущем и их объединении», — заявил Лукашенко.

«Россия должна быть очень активной. Авторитет ее, несмотря на то, что тут Запад кричит во всех средствах массовой информации против России, огромен. Россия рискнула бросить вызов однополярному миру, идет в авангарде этих процессов. Ну и мы рядом», — подчеркнул он.

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