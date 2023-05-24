В США компания создала вакансию по просмотру TikTok 24.05.2023, 20:21

Платят $1000 за 10 часов.

Американское маркетинговое агентство Ubiquitous создало предложение для будущих работников – получать деньги за многочасовой просмотр фильма TikTok. Об этом сообщает Business Insider.

Компания пытается выявлять актуальные тренды в этой популярной социальной сети. Вакансия под названием «TikTok Watching Job 2.0» предлагает трем участникам возможность зарабатывать $100 в час при условии, что они в течение 10 часов неустанно будут просматривать видео на TikTok. В результате, через 10 часов скроллинга выплата составит $1000.

Для того, чтобы подать заявку на эту вакансию, кандидатам необходимо подписаться на YouTube-канал Ubiquitous, заполнить соответствующую форму и сделать твит, объясняя, почему именно они заслуживают получения этой работы. Заявители должны быть старше 18 лет и иметь опыт использования платформы TikTok. Дедлайн подачи заявки установлен до 31 мая 2023 года.

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