В Пинском районе экологи бьют тревогу из-за растения-паразита 1 24.05.2023, 21:01

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Речь идет о золотарнике.

В Пинском районе активизируется борьба с инвазивными растениями-паразитами, сообщает райисполком. Особую тревогу у экологов вызывает золотарник.

«Желтые метелки цветов этого многолетника можно увидеть на лугах и пастбищах. Встречаются они и в Пинском районе. Растение считается хорошим медоносом, а некоторые дачники даже украшают им цветники на своих участках. А между тем по своей опасности для биоразнообразия растение стоит в одном ряду с борщевиком Сосновского», — напомнили в райисполкоме.

Золотарник захватывает все новые и новые территории, подавляя другую флору, оставляя без кормовой базы луговых насекомых, птиц, мелких млекопитающих. Паразит наносит большой урон не только природе, но также лесному и сельскому хозяйству.

Золотарник канадский и золотарник гигантский включены в список запрещенных к интродукции и (или) акклиматизации в Беларуси. То есть это растения нельзя использовать для озеленения и облагораживания не только в парках, скверах, но и на личных участках.

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