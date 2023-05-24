Как легко открыть плотно закрытую банку 7 24.05.2023, 21:08

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Муж больше не пригодится.

Плотно закрытая банка с соленьями является извечной проблемой всех домохозяек. Чаще всего в решении проблемы женщины прибегают к помощи одной «мужской силы», которая обычно обитает где-то поблизости. Но, что делать, если вы дома одни, или если банка оказалась настолько плотно закрытой, что никто в семье её не может осилить.

«Телеграф» рассказывает о простом способе, который поможет открыть любую банку.

Для того, чтобы открыть такую банку вам потребуется всего-лишь скотч. Один его конец нужно наклеить на крышку, захватив и торцы, и верхнюю поверхность. Продолжение полоски скотча рекомендуется склеить пополам, чтобы за него было удобно тянуть — делать это важно не под прямым углом, а в сторону раскручивания крышки.

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