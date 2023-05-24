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ВСУ контролируют часть района «Самолет» в Бахмуте

  • 24.05.2023, 21:19
  • 1,540
ВСУ контролируют часть района «Самолет» в Бахмуте

И понемногу продвигаются на флангах.

В течение 24 мая наблюдается снижение интенсивности боев на флангах в пригороде Бахмута.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В городе Бахмут снижено количество вражеских штурмовых действий. Враг производит замену подразделений. Наши защитники контролируют некоторую часть района «Самолет» в юго-западной части города.

Но это не значит, что враг слабеет. Напротив – враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, совершая постоянные обстрелы. Вместе с тем, нашим войскам удается постепенно продвигаться», - говорится в сообщении.

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