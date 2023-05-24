В Новополоцке судили сотрудников вуза 24.05.2023, 21:23

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73-летней кандидату технических наук дали 10 суток.

Сегодня, 24 мая, судили несколько жителей Полоцка и Новополоцка, их дела слушала судья Зинаида Балабалова, сообщает правозащитный центр «Вясна». Среди задержанных были сотрудники Полоцкого государственного университета.

Сергея Рикуна судья признала виновным по ст. 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов), назначила 13 суток админареста. Штраф в размере 740 рублей (20 базовых величин) назначили Полине Путро, также оштрафовали на 1110 рублей (30 базовых величин) деловода деканата Екатерину Швалюгу. Ксения Зуева была оштрафована на 2220 рублей (60 базовых величин) за «пикетирование».

Олега Крайко осудили сразу по двум статьям — 24.23 КоАП (несанкционированное пикетирование) и 19.11 (распространение экстремистских материалов). Судья арестовала его на 26 суток.

А 73-летняя кандидат технических наук, доцент кафедры геодезии и геоинформационных систем Галина Шароглазова была приговорена судьей Балаболовой к 10 суткам лишения свободы.

Напомним, вчера утром, 23 мая, задержания проводились в Новополоцке и Полоцке. Среди задержанных были ведущий преподаватель кафедры всемирной литературы и зарубежных языков ПГУ Елена Храмцова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и туризма того же вуза Виктор Черевко и сотрудница репозитория Ксения Зуева.

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