Умерла певица Тина Тернер 24.05.2023, 21:50

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«Королева рок-н-ролла» скончалась в возрасте 83 лет.

Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет.

Об этом сообщает Skу News со ссылкой на ее представителя.

«Тина Тернер, «Королева рок-н-ролла», мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте под Цюрихом, Швейцария. Вместе с ней мир теряет легенду музыки и образец для подражания» — говорится в заявлении.

Тернер – обладательница восьми премий «Грэмми». За артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность ее называют «королевой рок-н-ролла». Тернер в 2013 году перенесла инсульт, а спустя три года у нее диагностировали рак кишечника. Со временем у певицы развилась почечная недостаточность, после чего ей пересадили почку.

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