«Машины без страховок — с поворотом на Брест» 24.05.2023, 22:54

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Водители жалуются, что из-за «Зеленых карт» сталкиваются с трудностями при въезде в ЕС.

Белорусы, которые выезжают на своем транспорте в Европу, сталкиваются с трудностями в оформлении страховок. Напомним, из-за санкций международную страховку «Зеленая карта» в нашей стране приобрести уже нельзя, вместо нее на границе на въезде в ЕС можно оформить альтернативный страховой полис. Однако сделать это удается не всем, особенно на польской границе. Так как без страховки наши земляки в Европу въехать не могут, то в пункте пропуска их разворачивают обратно. «Зеркало» узнало, как соотечественники находят выходят из этой ситуации.

Напомним, с 1 июня больше 30 стран прекратят сотрудничество с Беларусью по международной системе страхования «Зеленая карта». Наша страна до конца месяца еще остается участником соглашения, но белорусские страховщики уже с 17 мая не заключают такие полисы. Ранее сообщалось, что наши земляки смогут оформлять полис пограничного страхования прямо на границе. О вариантах, как это сделать, рассказывается в этом тексте. Однако на практике у водителей возникают трудности с покупкой полисов пограничного страхования при въезде в ЕС.

Какая ситуация со въездом в Польшу из Беларуси

На прошлой неделе Максим (имена героев изменены) поехал в Польшу. Страховки у него не было и он намеревался купить полис пограничного страхования в польском пункте пропуска «Тересполь». Это единственный погранпереход, через который Польша впускает из Беларуси легковые автомобили. От других водителей Максим узнал, что сразу после 17 мая поляки на погранпереходе оформляли страховку белорусам, поэтому он надеялся, что купит ее также, как и остальные. Однако на границе выяснилось, что страховку купить невозможно.

— Но на границе меня развернули. В принципе, поляки не обязаны ничего для нас делать до 1 июня, мы сами виноваты, что не позаботились о страховке, особенно зная, что «Зеленые карты» выдавать не будут с середины мая. Тут уж надо смотреть, что будет после 1 июня, — сообщил автомобилист.

Максим для себя нашел выход: он попросил водителя, у которого была «Зеленая карта», поехать на польскую сторону, оформить полис на его имя и привезти документ в Беларусь. По этому документу на днях он и въехал в соседнюю страну.

В телеграм-канале «ГраницаBYPL Польша-Литва-Беларусь» водители также сообщают, что без страховки не удастся проехать через пункт пропуска «Тересполь». «Машины без страховок — с поворотом на Брест», — уточняет один из водителей.

По данным этого телеграм-канала, до вечера 18 мая в «Тересполе» полис пограничного страхования можно было оформить. Почему это не удается сделать водителям сейчас, неизвестно.

При этом тем, у кого есть действующие «Зеленые карты», удается въехать в ЕС.

Какая ситуация со въездом в Литву из Беларуси

На днях Андрей ехал через пункт пропуска «Лоша» на белорусско-литовской границе. Мужчина также надеялся, что оформит полис на сопредельной стороне, однако ему в этом отказали.

— Выпустили из Беларуси, но сказали что на литовской стороне (пункт пропуска «Шумскас». — Прим. ред.) нас 100% развернут назад — там нет киоска страхования, — сообщил читатель.

Так и произошло: на литовском пункте пропуска Андрею сказали, что у них нет возможности оформить евростраховку. В итоге мужчина вернулся назад, а потом просил знакомого, чтобы он купил в Литве полис на его имя.

Как сообщают водители, оформить страховки также не получится в литовских пунктах пропуска «Твярячюс», «Силене», а в остальных — можно (это «Мядининкай», «Лаворишкес», «Шальчининкай», «Райгардас»). Водители рассказывают, что в последних четырех пунктах пропуска без особых проблем удается оформить полисы.

Водители также сообщают, что на литовских пунктах пропуска, как и раньше, пропускают белорусов и по польскому полису OC graniczne.

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