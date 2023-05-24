В Греции сформируют техническое правительство 24.05.2023, 23:13

Повторные выборы будут в конце июня.

Лидеры ведущих политических партий Греции во время встречи с президентом Екатериной Сакелларопулу в среду согласились на проведение досрочных выборов в конце июня после отказа сформировать правительство.

Об этом сообщает греческий канал EPT.

Встреча руководителей парламентских партий Греции с президентом длилась менее получаса, после чего она объявила, что политические силы «подтвердили невозможность формирования правительства, которое бы имело доверие парламента».

В результате президент Греции объявила, что поручит главе Счетной палаты страны Иоаннису Сарми сформировать техническое правительство с как можно более широкой поддержкой для подготовки к выборам.

Хотя дата выборов еще должна быть утверждена и объявлена, политические лидеры Греции договорились назначить их на 25 июня. Техническое правительство будет иметь полномочия только подготовить проведение голосования.

Напомним, на выборах в греческий парламент в воскресенье, 21 мая, партия «Новая демократия» уже бывшего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса получила 40,8% голосов против 20,1% у левой оппозиционной партии «СИРИЗА».

Результат оказался лучше ожидаемого для Мицотакиса, правительству которого пришлось иметь дело со скандалом с прослушиванием оппозиционных политиков и журналистов, пандемией COVID-19, инфляцией и смертельной железнодорожной катастрофой в феврале, которая вызвала возмущение общественности.

В то же время голосов оказалось недостаточно для формирования «Новой демократией» правительства, поэтому Мицотакис почти сразу заявил о поддержке повторных выборов.

Новое голосование на парламентских выборах в Греции состоится по новой полупропорциональной избирательной системе, что увеличивает шансы партии Мицотакиса на получение большинства.

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