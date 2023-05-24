Трамп лидирует в праймериз республиканцев 1 24.05.2023, 23:45

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Дональд Трамп

В два раза опережает ближайшего соперника.

Дональд Трамп заручился поддержкой чуть более половины своей партии на этом раннем этапе гонки за выдвижение от Республиканской партии США.

Как показывает недавно опубликованный опрос CNN, республиканское поле остается далеко не решенным. Трамп является первым выбором 53% избирателей-республиканцев и сторонников республиканцев на предварительных выборах, что примерно вдвое превышает 26% Десантиса. Но опрос также показывает, что многие избиратели, поддерживающие республиканцев, готовы рассмотреть любого из двух, а также нескольких других кандидатов. Более 8 из 10 либо поддерживают, либо говорят, что открыты для рассмотрения Трампа (84%) и Десантиса (85%), и меньшее большинство говорит, что они поддерживают или рассматривают бывшего посла ООН Никки Хейли (61%), Скотта (60%) и бывшего вице-президента Майка Пенса (54%). Согласно опросу, Хейли и Пенс в настоящее время являются первым выбором из 6%, Скотт - 2% вместе с бывшим губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи, а пять других кандидатов имеют поддержку 1% или меньше.

Опрос также показывает, что большая часть возможного электората уже исключила несколько имен на предварительных выборах. Шестьдесят процентов заявили, что не поддержат кандидатуру Кристи ни при каких обстоятельствах, а 55% заявили, что никогда не поддержат бывшего губернатора Арканзаса Асы Хатчинсона или губернатора Нью-Гэмпшира Криса Сунуну соответственно.

Существенное преимущество Трампа в поддержке первого выбора над Десантисом знаменует собой отход от мартовского опроса CNN, который показал, что двое мужчин примерно идут ноздря в ноздрю. Это движение в пользу Трампа отражает результаты других недавних общенациональных опросов о гонке.

Теперь Трамп опережает Десантиса с одинаковым отрывом как среди пожилых, так и среди молодых избирателей, что является очевидным сдвигом по сравнению с мартом, когда его поддержка была значительно слабее среди тех, кому старше 45 лет, чем среди более молодых избирателей, поддерживающих республиканцев.

Примерно половина избирателей-республиканцев и сторонников республиканцев, 52%, считают весьма вероятным, что Трамп выиграет выдвижение от партии в президенты в третий раз, еще 35% говорят, что это довольно вероятно, и только 13% считают, что это маловероятно или маловероятно. Его сторонники гораздо чаще выражают уверенность в его шансах: 71% тех, кто называет Трампа своим первым кандидатом на праймериз, говорят, что, по крайней мере, очень вероятно, что он победит, по сравнению с только 30% тех, кто в настоящее время его не поддерживает.

Почти три четверти (73%) зарегистрированных избирателей-республиканцев и сторонников республиканцев говорят, что они, по крайней мере, вполне удовлетворены текущим списком кандидатов-республиканцев, баллотирующихся на пост президента, хотя только 18% считают себя очень довольными. Только 7% говорят, что совсем не удовлетворены.

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