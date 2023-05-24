Как получить хороший урожай овощей 24.05.2023, 23:56

Помидоры, огурцы и перец уже ждут от вас такой подкормки.

Как известно, чтобы получить хороший урожай овощей, нужно начинать с ухода за рассадой. Правильный посев в парники, правильный полив — это еще не гарантия того, что удастся получить крепкие растения, которые будут быстро развиваться и давать здоровые плоды. Ожидаемый результат вряд ли получится, если растения вовремя не подкармливать.

Авторы YouTube-канала «Советы биолога», которые уже рекомендовали множество разных удобрений для рассады, рекомендуют для помидоров, огурцов и перца еще одну подкормку.

Готовится она из сметаны, проросшего картофеля и лука.

Алгоритм такой: ложку сметаны, ростки картошки и шелуху лука залить двумя литрами воды. Затем все взбить блендером и оставить настаиваться приблизительно на час. После этого процедить смесь через сито и долить литр воды.

Получается 3 литра маточного раствора.

Для полива растений нужно стакан маточного раствора разбавить в 5 литрах воды. Растения поливать под корень.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».