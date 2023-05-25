Замглавы администрации Лукашенко жалуется, что белорусы после обучения в вузе не хотят идти в армию 25.05.2023, 0:58

Игорь Луцкий

Он заявил, что «пацифизм недопустим».

Замглавы администрации узурпатора Игорь Луцкий констатировал, как пишет БелТА, что процент желающих служить в армии после обучения в вузе снижается.

Соответствующее заявление спикер сделал в ходе заседании коллегии Администрации президента на тему эффективности организации идеологической и воспитательной работы в высших учебных заведениях. Так, Игорь Луцкий указал на некоторые пробелы при осуществлении патриотического и военно-патриотического воспитания.

- Процент желающих служить в армии после обучения в вузе снижается. Пацифизм, который мы воспитывали и воспитываем в наших детях, сталкивается с психологическим неприятием военных, а в нынешней геополитической обстановке это недопустимо, - констатировал Луцкий.

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