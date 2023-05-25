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Военная помощь Украине со стороны Польши превысила 3 млрд евро

  • 25.05.2023, 3:04
Военная помощь Украине со стороны Польши превысила 3 млрд евро

Об этом сообщила канцелярия премьера Польши.

Общая стоимость польской военной помощи со стороны Украины с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже превысила три миллиарда евро.

Об этом сообщила канцелярия премьера Польши Матеуша Моравецкого по итогам его встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком в Варшаве.

Во время встречи Моравецкий и Стефанчук обсуждали вопросы скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, восстановления, а также военной поддержки.

«Стоимость наших поставок оружия, боеприпасов и военной техники уже превысила три миллиарда евро», – говорится в сообщении.

В рамках двухдневного визита в Польшу Руслан Стефанчук встретился не только с польским премьером, но и со спикерами Сейма и Сената Эльжбетой Витек и Томашем Гродским.

В четверг председатель Верховной Рады также должен произнести речь в польском парламенте.

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