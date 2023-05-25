Франция рассматривает возможность вернуть срочную службу в армии 25.05.2023, 4:44

Она будет иметь достаточно специфичные условия.

Французская армия рассматривает возможность вернуть срочную военную службу сроком на полгода, но только в добровольном порядке. Об этом пишет издание L`Opinion.

Начальник штаба ВС Франции генерал Пьер Шилл сообщил, что «работает над увеличением возможных обязательств в армии». Эта служба будет продолжением Универсальной национальной службы, существующей сейчас во Франции.

По оценкам армии, ежегодно таким образом могут быть привлечены 10 000 молодых людей. Они сформируют «батальоны добровольцев с национальной территории», расположенные вблизи крупных городов, таких как Нант, Руан или Дижон. Там армейских подразделений нет после закрытия многих гарнизонов.

Этот проект является частью более глобальной структуры «изменения парадигмы» по резервам и военной подготовке — вопрос, в который вовлечен министр вооруженных сил Себастьян Лекорню. Предполагается, что по завершении шестимесячной службы эти добровольцы могли бы оставаться "солдатами неполного рабочего дня», то есть резервистами в сложившихся частях, а не как индивидуальное подкрепление в профессиональных силах.

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