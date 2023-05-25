В Москве горит здание Минобороны РФ

В Москве горит здание Минобороны РФ6
- 25.05.2023, 7:34
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По улицам распространяется странный едкий запах.
Сегодня ночью, 25 мая, в здании Министерства обороны РФ, которое расположено в Москве, возник пожар.
Об этом сообщает ТАСС.
«В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов», - заявили представители экстренных служб. По данным росСМИ, на месте происшествия работают экстренные службы.
О причинах и последствиях пожара пока ничего не сообщается. Жители близлежащих домов сообщают, что после того, как дым от пожара в Минобороны РФ рассеялся, в воздухе остался странный едкий запах.
Опубликовано видео пожара в здании Минобороны РФ
Судя по видео, пожар вызвал серьезное задымление вокруг здания.
В МЧС РФ попытались опровергнуть факт пожара в Минобороны РФ
«Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало», - говорится в заявлении пресс-службы управления МЧС.
В России участились случаи пожаров на стратегических объектах
В последние месяцы во многих городах России, в том числе и в Москве, значительно участились случаи пожаров и взрывов на важных оборонных предприятиях, складах, а также в Научно-исследовательских центрах. Как правило, власти регионов в качестве причин называют «несчастные случаи», или «короткое замыкание».