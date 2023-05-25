Китайские министры и топ-менеджеры отказались встречаться с Мишустиным 4 25.05.2023, 7:55

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Визит в Пекин обернулся «холодным душем» для высокопоставленной делегации из РФ.

Обставленный с помпой визит в Китай российской правительственной делегации, которой было поручено добиться расширения экономических связей и новой помощи от Пекина в борьбе с санкциями Запада, обернулся «холодным душем» для премьера Михаила Мишустина и сопровождавших его министров, пишет The Moscow Times.

Как сообщают «Ведомости», первые лица правительства КНР и топ-менеджеры крупнейших китайских компаний отказались встречаться с российскими чиновниками и руководителями госкомпаний, почти все из которых стали фигурантами западных санкционных списков.

Из Москвы в Шанхай прилетела внушительная делегация: четыре вице-премьера (Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Денис Мантуров, Александр Новак), несколько министров, включая Дмитрия Патрушева (Минсельхоз) и Виталия Савельева (Минтранс). Их сопровождали главы Сбера и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, миллиардеры Алексей Мордашов («Северсталь») и Андрей Гурьев/b> («Фосагро»). Но ответной китайской любезности не последовало.

Визави Мишустина — председатель Госсовета Ли Цян — отказался от участия в Российско-китайском форуме и вместо себя направил зачитать приветственный доклад заместителя, вице-премьера Хэ Лифена.

«Китайцы принимают тепло, но сильно боятся санкций, — объясняет источник «Ведомостей», близкий к организаторам форума. — Даже тех крупных бизнесменов, которые хотели и были готовы к публичному выступлению, официальные власти к встрече не допустили — они не хотят идти даже на минимальный риск».

По словам другого собеседника издания, осторожность в соблюдении санкций китайцами достигла таких масштабов, что одному из россиян отказались обменять на юани $100 в местном обменнике. Тот был однофамильцем подсанкционного бизнесмена. «Даже не стали сличать инициалы», — возмущается источник «Ведомостей».

На поверхности визит Мишустина выглядел торжественно. Пройдя по красной ковровой дорожке в аэропорту Шанхая, он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, которому «передал привет» от Владимира Путина и заявил о «единстве» подходов Москвы и Пекина «по всем ключевым вопросам».

Отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Мишустин: почти 70% трансграничных расчетов России и Китая проходят в юанях и рублях, а по итогам года товарооборот превысит $200 млрд.

Си ответил российскому премьеру сдержаннее. «Китай готов вместе с Россией продолжать твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов обеих сторон», — сказал он.

После начала войны в Украине Китай практически вдвое нарастил закупки российской нефти, до 2 млн баррелей в сутки; на 127% увеличил импорт угля; на 200% — алюминия. Проблема, впрочем, возникла с зерном: хотя общий импорт пшеницы Китаем подскочил на 60%, доля российской продукции составила ничтожные 0,5% — в 120 раз меньше, чем австралийской, и в 36 раз меньше, чем канадской.

«Российские аграрии готовы существенно нарастить экспорт своей продукции на китайский рынок и расширить спектр поставляемых товаров», — предложил Мишустин. Но публичного ответа от Си Цзиньпина не последовало.

С китайцами крайне сложно договариваться, пожаловался в разговоре с «Ведомостями» близкий к крупному российскому бизнесу собеседник. «Китайцы традиционно деликатны, но переговоры явно ведутся не в формате peer-to-peer (на равных). Пока Россия, к сожалению, выступает скорее в качестве младшего партнера», — признал он.

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