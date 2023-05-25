СМИ: В громком рейде на территорию России мог участвовать белорусский доброволец «Янки» 6 25.05.2023, 8:02

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Боец отказался раскрывать подробности.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы в Белгородской области.

Легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

Похоже, что в рейде на территорию России участвовал знаменитый белорусский доброволец Игорь Янков, известный под позывным «Янки».

Сам боец отказался комментировать «Нашай Ніве» свое участие в операции, но соответствующий вывод можно сделать, если посмотреть контент, который он публикует в соцсетях.

В своем аккаунте в инстаграме «Янки» разместил ролик побратима, который смонтировал видео с кадров, снятых на территории России.

На видео отмечен «Янки», а также его можно увидеть на одном из кадров напротив техники, которая фигурировала в сообщениях СМИ о событиях в Белгородской области.

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