СМИ: В громком рейде на территорию России мог участвовать белорусский доброволец «Янки»6
- 25.05.2023, 8:02
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Боец отказался раскрывать подробности.
Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы в Белгородской области.
Легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.
23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.
Похоже, что в рейде на территорию России участвовал знаменитый белорусский доброволец Игорь Янков, известный под позывным «Янки».
Сам боец отказался комментировать «Нашай Ніве» свое участие в операции, но соответствующий вывод можно сделать, если посмотреть контент, который он публикует в соцсетях.
В своем аккаунте в инстаграме «Янки» разместил ролик побратима, который смонтировал видео с кадров, снятых на территории России.
На видео отмечен «Янки», а также его можно увидеть на одном из кадров напротив техники, которая фигурировала в сообщениях СМИ о событиях в Белгородской области.