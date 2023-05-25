Ночная атака РФ: в Харькове и под Киевом прогремели взрывы 1 25.05.2023, 8:11

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Столицу Украины атаковали дронами Shahed в несколько волн.

В ночь на четверг, 25 мая, российские оккупационные войска снова ударили по Харьковской области ракетами. В Харькове прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщил корреспондент obozrevatel.com. Обстрел подтвердили и в Харьковской областной военной администрации.

«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» – написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Также Россия в ночь на четверг, 25 мая, совершила двенадцатое с начала месяца воздушное нападение на столицу Украины. Во время тревоги, продолжавшейся более трех часов, оккупанты применили дроны-камикадзе Shahed-136/131.

Однако им не удалось достичь своих целей – все вражеские БПЛА были обезврежены силами противовоздушной обороны. Подробности атаки рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«Враг в очередной раз доказал, что Киев остается одной из главных его целей в этой войне! После самой длинной паузы в мае – продолжительностью четыре дня, раш*сты снова атаковали Киев с воздуха», – отметил он.

По его словам, эта атака тоже была массированная, к тому же РФ снова использовала тактику нападения в несколько волн с интервалами между запусками групп дронов.

«Так армия Кремля пытается достичь поставленных целей, в том числе и истощить нашу ПВО. Дзуськи! Украинские ангелы неба не дали шансов агрессору. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены!» – заявил Попко.

Он поблагодарил воинов из сил ПВО за отличную работу. Также добавил, что данные о ночных взрывах обновляются и уточняются, поэтому детали будут позже.

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