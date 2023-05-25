Еще один выстрел «Авроры» Денис Попович, «Апостроф»

25.05.2023, 8:32

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Пригожин стал Големом, который вышел из-под контроля своих создателей.

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал развернутое интервью харьковскому сепаратисту Константину Долгову. Тезисы, высказанные в этом интервью, тянут на серьезные сроки по существующему российскому законодательству, но вряд ли Пригожину грозит наказание. По своему политическому и медийному влиянию в России Пригожин уже сейчас представляет собой параллельный центр влияния, справиться с которым не так-то и просто.

Интервью Пригожина Долгову продолжалось больше часа. За это время владелец ЧВК «Вагнер» успел наговорить себе лет на 15 лишения свободы по нынешнему российскому законодательству.

Во-первых, он назвал путинскую «СВО» войной (что в РФ прямо запрещено), а также высказал сомнения в реалистичности поставленных высшим российским руководством целей и задач. «Если у них (в Украине, - «Апостроф») было на начало спецоперации условно 500 танков, теперь у них их пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов – то теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризировали? Теперь мы наоборот – хрен знает как – милитаризировали Украину», — это про демилитаризацию.

А теперь про денацификацию: «Прошлись по-хамски по всей территории сапогами в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можно. Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, – обо*рались и отошли».

Также Пригожин дискредитировал российскую армию, поставив ее позади ЧВК «Вагнер» и ВСУ; обматерил семью министра обороны РФ Сергея Шойгу, обозвав его зятя «у*бком» и «гаденышем, сидящим в Арабских Эмиратах». Помимо этого, он призвал отправить детей российской элиты на войну, пригрозив в противном случае революционной ситуацией в России: «Когда дети элиты мажут себя кремами, показывая это в интернете, у обычных людей дети приходят в цинке, разорванные на куски, и мать плачет над своим сыном. Это раздвоение может закончиться, как в 1917 году, революцией. Жировство детей элиты закончится тем, что люди их на вилы поднимут».

Высказывания Пригожина расхватали все, кому не лень, подтвердив, что тактика гласности и максимальной публичности, избранная в последнее время главой ЧВК «Вагнер» принесла результат. Теперь создатель информационных поводов в России – не Путин, а именно Пригожин. Российскому населению нравится его прямая манера общаться, с матерком и умением поставить таким образом оппонента на место. Российская чернь любит людей, которые из грязи выбиваются наверх (напомним, что Пригожин несколько лет провел в тюрьме), а уж разговоры о том, что кого-то из богачей «возьмут на вилы» вообще ложатся бальзамом на душу погрязшего в нужде российского обывателя.

На самом деле, деятельность ЧВК «Вагнер» оставляет ужасный след в российском обществе. Помимо катастрофических жертв в «мясных штурмах» под Бахмутом (сам Пригожин оценил потери своего спецконтингента в 20 тысяч душ), бывшие заключенные, демобилизовавшиеся из рядов ЧВК на свободу, снова начинают совершать преступления. Так в Новосибирске неизвестный с шевроном, предположительно, ЧВК «Вагнер» изнасиловал школьниц из 4-го и 5-го класса, а в Краснодаре 28 апреля были убиты два аниматора – 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко. Одним из подозреваемых является бывший заключенный, который вышел на свободу благодаря ЧВК «Вагнер».

Пригожин прокомментировал и эти факты. Общий лейтмотив его ответа: «это, конечно же, очень плохо». Но никакой ответственности он ни за что не понесет. Усиление ЧВК «Вагнер» за счет заключенных началось летом прошлого года как альтернатива мобилизации. Но мобилизации в России избежать не удалось, а тут еще и вышло так, что наемники Пригожина воевали лучше, чем регулярная российская армия. Они хотя бы взяли Соледар, большую часть Бахмута и окрестные села, тогда как российская армия не добилась практически ничего.

Пригожин удачно сыграл на этих обстоятельствах и стал Големом, который вышел из-под контроля своих создателей. Теперь за его спиной популярность и доверие общества, а также, что очень важно – структура, представляющая собой небольшую, неплохо вооруженную и закаленную в боях армию.

И когда при таких обстоятельствах Евгений Пригожин говорит о революционной ситуации, кремлевской верхушке следует напрячься. Такое уже было сто лет назад: плохо складывающаяся война, бездарное командование, жертвы, апатия общества. Последовавшие затем призывы к социальной справедливости привели к залпу из крейсера «Аврора». Сейчас ситуация, похоже, повторяется, только у Ленина фамилия другая…

Денис Попович, «Апостроф»

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