Белоруска продает дом на Вяче, о котором писали всемирно известные журналы 2 25.05.2023, 9:23

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Сколько стоит инстаграмный особняк в скандинавском стиле?

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Этот дом в Марковщине в 15 километрах от Минска рядом с лесом и Вячей действительно инстаграмный. Его хозяйка дизайнер Светлана Коледа рассказывала, как его строили и показывала очень красивые фото, когда в доме сделали ремонт. Сейчас дом решили продать. «Самый волнительный пост за все время ведения инстаграма», — пишет Светлана.

Realt.by показал в деталях этот стильный дом в скандинавском стиле.

— Я так много о нем рассказывала здесь, что сегодня не нахожу слов. В голове лишь одна мысль и пожелание: найти для него хозяев, которые не только разделяют мою эстетику, но и ценят тепло, атмосферу, уют и готовы наслаждаться образом жизни, который дом может им предложить, — делится Светлана.

Подписчики в комментариях оставляют приятные слова: «самый красивый дом, в котором мы были», «после знакомства с ним жизнь уже не была прежней», «этот дом стал моей мечтой!»

Дом находится в деревне Марковщина Логойского района. От Минска около 15 километров в Мядельском направлении.

— Тихая коттеджная застройка рядом с водохранилищем Вяча. До Минска всего 10 минут на авто по скоростной асфальтированной трассе, — написано в объявлении. — Помимо водоема с многочисленными зонами отдыха и пляжами рядом с деревней располагается большой лесной массив.

В доме три этажа, но выглядит он очень лаконичным и в то же время просторным. Общая площадь — 272 метра, жилая — немного меньше 90 «квадратов». На первом уровне расположена кухня-гостиная, большой холл с выходом на террасы, гостевая комната, санузел с душем, входной тамбур и гостиная.

На втором уровне находятся три просторные жилые комнаты, cанузел с ванной и душем и вместительная гардеробная.

Третий уровень выполнен в стиле оупен-спейса. Это просторная комната больше 60 квадратных метров. Здесь же есть выход на террасу площадью практически как эта комната.

В доме — дизайнерская мебель, а интерьер публиковали во всемирно известных тематических изданиях Elle, Ideat, Interior+Design.

— Вся мебель, элементы декора и интерьера оригинальных фабрик из Дании, Швейцарии и Голландии, — уточняется в объявлении.

Участок — 18 соток, правильной формы, ровный. По периметру высажены высокие сосны, кизильник, и небольшой сад из шаровидных туй, а в центре — пушистый английский газон. Откатные ворота открываются с пульта. Асфальтированная дорога вплоть до въезда на участок. Канализация — местная. Собственная скважина. Отопление на газу.

Стоимость дома — 590 тысяч долларов.

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