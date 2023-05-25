Обломок мины попал под сердце: Буданов впервые рассказал о тяжелом ранении 25.05.2023, 9:28

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Кирилл Буданов

Глава ГУР получил его на Донбассе.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов впервые рассказал о серьезном ранении на Донбассе.

Как рассказал главный украинский разведчик журналистам NV, всего у него было три ранения, полученные во время военных действий на Донбассе. Одно из них было тяжелым - обломок мины попал под сердце.

«Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно», - рассказал Буданов, не уточнив, когда именно получил это ранение.

Издание отмечает, что из-за страха и ненависти к Буданову русские уже более десятка раз организовывали покушения на его жизнь. Например, в 2019 году под его личный автомобиль российский киллер заложил взрывчатку, которая, к счастью, сдетонировала преждевременно.

Покушения на Буданова

Кирилл Буданов - одна из желанных целей россиян. Главу украинской разведки несколько раз пытались убить. Случаи участились во время полномасштабной войны.

В августе 2022 года обезвредили диверсионную группу, которая готовила убийство руководителя разведки Кирилла Буданова и главы Минобороны Украины Алексея Резникова. По заданию координатора из Москвы один из злоумышленников подыскивал киллера, стать которым согласился житель Киева.

Деталями задержания поделился глава СБУ Василий Малюк. Он подчеркнул, что такие случаи – не единичные.

Впоследствии WP сообщил, что на Буданова совершили не менее 10 покушений за почти семь лет. Попытки убить его начались с августа 2016 года, когда во временно оккупированном Крыму был ликвидирован подполковник ФСБ.

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