Звонкая пощечина от Токаева 7 25.05.2023, 9:41

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Касым-Жомарт Токаев

Лукашенко тонкой иронии не уловил.

Своим заявлением на ІІ Евразийский экономический форум Президент Казахстана фактически отказал Беларуси в государственной субъектности, но Александр Лукашенко, кажется, этого не понял, пишет в своем блоге на «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич.

Казалось, что II Евразийский экономический форум пройдет по стандартной, традиционной схеме. Лидеры стран-членов ЕАЭС будут говорить о важности интеграции постсоветского пространства, призывать к углублению экономических связей. То есть привычно и рутинно. Однако спокойную атмосферу подобных форумов нарушил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев вдруг нашел концептуальную проблему в существовании в рамках ЕАЭС «союзного государства» Беларуси и России. 23 года существует «союзное государство», 8 лет — Евразийский экономический союз, и никто раньше не видел в этом никаких вопросов. А вот Токаев увидел и предложил обсудить.

В чем же проблема, по мнению Токаева?

«Это наличие в рамках Евразийского экономического союза «союзного государства» в лице Беларуси и России. Концептуальная идеологическая основа этого союза достаточно серьезна. Это взаимное признание исторической общности белорусского и российского народов, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа. Один народ - одно государство.

У нас есть в Евразийском экономическом союзе "союзное государство». То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен, как хотите. Создание государства по формуле: две страны - одно государство, с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Ну, я прошу прощения, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас... Поэтому есть другой уровень интеграции, представленной Казахстаном, Киргизией, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях?»

В чем же Токаев видит проблему? В том, что Беларуси как государства нет, а субъект в рамках ЕАЭС есть? И что руководитель этого субъекта Александр Лукашенко приезжает на разные саммиты, выступает и, как старейшина этого своеобразного клуба, пытается даже учить, как бороться с Западом? Или в том, что у Беларуси и России большая степень интеграции, чем в рамках ЕАЭС? Но идея «разноскоростной интеграции» получила легитимность в прежних документах «союза». Или Токаева просто раздражает Лукашенко, и он решил таким тонким способом поставить его на место? До конца не понятно.

Интересно то, что Лукашенко, глядя по его реакции, был очень доволен таким пассажем Токаева и сразу пожал руку Путину. Мол, президент Казахстана подтвердил, кто здесь на постсоветском пространстве главный интегратор и главный союзник России.

А того, что Токаев фактически отказал Беларуси в государственной субъектности, Лукашенко, кажется, не уловил. Как и телеграм-канал «Пул Первого», который с удовольствием запостил фрагмент выступления казахстанского лидера. Что тоже очень показательно.

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