Белорусские лыжники остаются под международным «баном»
- 25.05.2023, 9:48
Решение приняла Международная лыжная федерация.
Международная лыжная федерация (FIS) продлила отстранение белорусских и российских лыжников от соревнований. Соответствующее решение принял совет FIS.
- Нынешняя политика FIS, которая не позволяет российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в мероприятиях FIS, остается в силе до дальнейшего уведомления, — сообщает FIS по итогам заседания совета.
Под эгидой FIS проводятся соревнования по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, фристайлу, сноуборду, горным лыжам.
Заседание совета FIS состоялось накануне конгресса федерации, который пройдет 25 мая.
Белорусских и российских спортсменов отстранили от международных соревнований в прошлом году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В конце октября 2022-го FIS уже продлевала решение об отстранении.