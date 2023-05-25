Белорусские лыжники остаются под международным «баном» 25.05.2023, 9:48

Решение приняла Международная лыжная федерация.

Международная лыжная федерация (FIS) продлила отстранение белорусских и российских лыжников от соревнований. Соответствующее решение принял совет FIS.

- Нынешняя политика FIS, которая не позволяет российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в мероприятиях FIS, остается в силе до дальнейшего уведомления, — сообщает FIS по итогам заседания совета.

Под эгидой FIS проводятся соревнования по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, фристайлу, сноуборду, горным лыжам.

Заседание совета FIS состоялось накануне конгресса федерации, который пройдет 25 мая.

Белорусских и российских спортсменов отстранили от международных соревнований в прошлом году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В конце октября 2022-го FIS уже продлевала решение об отстранении.

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