Во сколько белорусам обойдется отправить ребенка в летний лагерь? 1 25.05.2023, 10:02

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Родительская доплата зависит от нескольких факторов.

Родительская доплата зависит от типа лагеря и возраста ребёнка. «Медиа-Полесье» узнали, во сколько обойдётся путёвка в лагерь в Пинском и Лунинецком районах.

В оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком на 18 дней – 110 рублей;

- в оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей сроком 18 дней – 119 рублей;

- с круглосуточным пребыванием детей сроком 9 дней оборонно-спортивного профиля, труда и отдыха – 116 рублей;

- с круглосуточным пребыванием детей сроком 18 дней – 264 рубля.

Сколько заплатят родители?

Родительская доплата зависит от типа лагеря и возраста ребёнка.

Так, например, смена в 18 дней в лагере «Поречье» родителям детей от 6 до 10 лет обойдется в 184 рубля при полной стоимости в 448 рубля, от 11 до 13 – 197,10 рублей при полной стоимости в 461 рубль, для детей в возрасте 14 лет путевка будет стоить 223,60 рубля при полной стоимости в 487 рублей.

СОЛ «Спутник» в Лунинецком районе

Здесь планируется организовать четыре смены. Заезды 6 и 20 июня, 13 июля и 5 августа. Стоимость путёвки на оздоровительную смену зависит от возраста детей. Так, для ребёнка возрастом 6-10 лет стоимость составит 524 рубля, 11-13 лет – 540 рублей, 14-17 лет – 547 рублей.

С учётом государственной дотации из республиканского бюджета размером в 264 рубля, сумма оплаты для организации (с учётом родительской доплаты) составит соответственно 260 рублей, 276 рублей, 283 рубля.

Родительская оплата за путёвку составляет не менее 10% от общей стоимости путёвки и зависит от норм, внесённых в коллективный договор предприятия.

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