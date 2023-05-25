Подоляк: Украинская армия начала контрнаступление

Подоляк: Украинская армия начала контрнаступление1
- 25.05.2023, 10:14
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Интенсивные боевые действия идут уже несколько дней.
Силы обороны Украины начали контрнаступательную операцию, интенсивные боевые действия идут уже несколько дней. Западные вооружения будут использоваться для ударов по российским оккупантам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
В интервью итальянскому телеканалу Rai он рассказал о том, что контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней.
«Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались», - отметил чиновник.
По его словам, оружие, которое передал Запад, Украина не будет использовать против территории РФ, однако будет применять такие вооружения по российским оккупантам для освобождения захваченных Крыма и Донбасса.
«Мы не хотим ударить по территории России, мы будем использовать то оружие, которое вы нам дали, чтобы уничтожить позиции РФ на территориях, которые оккупировала Москва, включая Донбасс и Крым», - объяснил Подоляк.
Также советник главы ОП рассказал, что у Украины уже есть танки Leopard, дальнобойные ракеты Storm Shadow и противоракетные системы, которые дали Франция и Италия.
Кроме того, Киев ждет истребители F-16.
«F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс: если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась», - подчеркнул Михаил Подоляк.