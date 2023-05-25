Подоляк: Украинская армия начала контрнаступление 1 25.05.2023, 10:14

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Михаил Подоляк

Интенсивные боевые действия идут уже несколько дней.

Силы обороны Украины начали контрнаступательную операцию, интенсивные боевые действия идут уже несколько дней. Западные вооружения будут использоваться для ударов по российским оккупантам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью итальянскому телеканалу Rai он рассказал о том, что контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней.

«Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались», - отметил чиновник.

По его словам, оружие, которое передал Запад, Украина не будет использовать против территории РФ, однако будет применять такие вооружения по российским оккупантам для освобождения захваченных Крыма и Донбасса.

«Мы не хотим ударить по территории России, мы будем использовать то оружие, которое вы нам дали, чтобы уничтожить позиции РФ на территориях, которые оккупировала Москва, включая Донбасс и Крым», - объяснил Подоляк.

Также советник главы ОП рассказал, что у Украины уже есть танки Leopard, дальнобойные ракеты Storm Shadow и противоракетные системы, которые дали Франция и Италия.

Кроме того, Киев ждет истребители F-16.

«F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс: если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась», - подчеркнул Михаил Подоляк.

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