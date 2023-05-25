Белорусских туристов эвакуировали с Эльбруса на вертолете 3 25.05.2023, 10:26

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Туристическая группа не была зарегистрирована.

Сегодня в 7.00 вертолет МЧС России вылетел для проведения эвакуации найденных туристов. Двумя рейсами их спустили на высоту 2 600 м, откуда на автомобильном транспорте доставят в ближайшую деревню, сообщает МЧС Беларуси.

Об исчезновении белорусской группы стало известно 21 мая. Туристическая группа не была зарегистрирована. Она поднималась по западному склону Эльбруса, а потом перестала выходить на связь.

Сообщается, что в поиске белорусских туристов участвовало более 80 человек, 24 единицы техники, беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8 МЧС РФ.

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