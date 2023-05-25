Заработали на сгоревшем тракторе: история из глубинки 2 25.05.2023, 10:36

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Кто несет ответственность за колхозную технику?

Техника безопасности, рабочая инструкция – для тракториста Андрея эти слова превратились в пустой звук, когда на работе загорелась его машина, пишет abw.by. Как же так получилось и сколько пришлось заплатить за поврежденную технику?

Обязательствами пренебречь

После окончания техникума молодой специалист Андрей пришел на работу в сельхозпредприятие Брестского района, или, по старинке, колхоз. Должность тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства 3-го класса в цехе механизации, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле являлась весьма ответственной и включала в себя большой объем и разновидность проводимых работ.

Помимо контракта, с работником также был заключен договор о полной материальной ответственности, что является обычной практикой в отношении тех сотрудников, которым для работы вверяется различная техника и оборудование. Андрей брал на себя обязанность бережно относиться к переданному ему имуществу и принимать меры по недопущению причинения ему ущерба.

А еще была рабочая инструкция, в которой черным по белому было прописано, что (дословно) работник должен знать устройство, принцип работы, эксплуатационные регулировки тракторов, правила выполнения технического обслуживания текущего ремонта, технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, правила, способы, приемы и средства предупреждения пожаров, предупреждения и устранения в необходимых случаях возникающих неполадок текущего характера при производстве работ, содержать машину в чистоте и исправности.

В тот день 8 июня 2021 года Андрей выполнял достаточно монотонную работу по трамбовке сенажной массы. При этом тракторист-машинист обязан был не допускать скопления горючих отложений на двигателе и периодически очищать выхлопную трубу от нагара и копоти. Этой обязанностью молодой специалист пренебрег, за что ему пришлось поплатиться.

За день работы трактор, как и сам водитель, им управлявший, весьма «нагрелись», в результате чего около 19:00 из моторного отсека машины стал появляться легкий дымок. Успев вывести трактор из помещения молочно-товарной фермы, Андрей принялся его тушить, помогали ему в этом и подоспевшие вовремя сотрудники сельхозпредприятия. Однако совсем скоро вместо техники осталась груда обгоревшего металла.

Из заключения эксперта:

«Очаг произошедшего пожара находился во внутреннем объеме моторного отсека. Следов и признаков, характерных аварийным режимам работы электрической природы, не имеется. Непосредственной (технической) причиной возникновения пожара явилось воспламенение горючих отложений, образовавшихся в результате складирования силосной массы, от непосредственного контакта с высоконагретыми деталями двигателя (выпускным коллектором)».

В возбуждении уголовного дела по ст.304 УК «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности возникновение пожара и уничтожение чужого имущества», правоохранительные органы отказали. Но Андрея ждал другой «сюрприз».

Сколько стоит сожженный трактор?

О происшествии узнал местный прокурор, который выставил Андрею судебный иск о взыскании стоимости уничтоженного имущества.

По бухгалтерскому учету ущерб сельхозпредприятию составил 851,26 рубля, из которых 822,50 руб. – балансовая стоимость трактора, а 28,76 – стоимость дизельного топлива, находившегося в баке сгоревшего трактора. К расчетам приложили справки, инвентарные карточки, карточки учета топлива, товарно-транспортные накладные и путевые листы, которые легли на стол рассматривающего дело судьи.

Суд взыскал с Андрея 28 рублей 76 копеек. Как вы поняли, это стоимость находившегося в топливном баке дизеля. Такой исход событий прокурора не устроил, он обжаловал это решение в вышестоящем суде, ведь ущерб предприятию остался невозмещенным. По мнению прокурора, судом не учтено, что реальный ущерб, причиненный нанимателю, определяется исходя из оценки имущества, которое числится в бухгалтерском учете на момент причинения вреда.

Еще и заработали?

Судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда рассмотрела материалы дела, и вот что из этого вышло.

Судебная коллегия решила, что Андрей виновен в причинении ущерба сельхозпредприятию из-за нарушения должностных инструкций и правил противопожарной безопасности. Однако предприятие, владевшее сгоревшим трактором, сдало остатки машины на металлолом, за что выручило… 1679 рублей 56 копеек! То есть стоимость трактора по бухгалтерскому учету 822,50 руб., а обгоревший металлолом в два раза дороже. Получается, что колхоз на этом еще и заработал? Формально – да. Денег за металлолом на счет организации поступило больше, чем рабочий трактор был оценен по бухгалтерскому учету.

А вот за сгоревшее в баке трактора дизельное топливо работнику все-таки пришлось заплатить.

Из определения судебной коллегии:

«Принимая во внимание, что законодательство о труде предусматривает обязанность работника возместить реальный ущерб, наниматель, распорядившись признанным погибшим и не пригодным для эксплуатации транспортным средством путем реализации его годных остатков в качестве черного лома на сумму, превышающую заявленный ко взысканию реальный ущерб в размере остаточной стоимости трактора, тем самым получил возмещение материального ущерба в полном объеме, что свидетельствует об отсутствии оснований для его взыскания с виновного лица».

P.S. Андрей свой трудовой контракт доработал до конца, избежав получения «черной метки» в трудовой книжке, после чего ушел работать в другую организацию по профилю.

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