Большой конфуз «маленького картографа» 1 Николай Полищук, «Главком»

25.05.2023, 10:42

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Чей Белгород?

Позавчера российский президент издал очередной псевдоисторический экскурс, вернувшись к тезису о «выдуманной большевиками» Украине. На этот раз ему ассистировал председатель конституционного суда России Валерий Зорькин, появившийся в кабинете у руководителя государства с копией карты «середины XVII века, времен Людовика XIV», которая, по его словам, «нашлась в Конституционном суде».

Идея фикс российского диктатора

«Почему я привез ее? Владимир Владимирович, на этой карте нет Украины. Есть только в двух местах край – край Речи Посполитой и край Казакии», – сказал главный конституционный судья Российской Федерации, кстати получивший перед этим из рук Путина высший государственный орден Андрея Первозванного. Очевидно, за 20 последних лет управления Конституционным судом сам Зорькин профессионально научился льстить руководителю страны. А Владимир Путин сразу же заговорил о своей любимой теме.

«Мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства, вот и все. И очутились в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всевозможные квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину. Это хорошо известно всем. До этого никакой Украины не было в истории человечества» – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Многие обратили внимание, что Путин начал подчеркнуто часто вспоминать о «квазигосударственных образованиях» именно после того, как его публично унизил Токаев, назвав в присутствии российского диктатора «квазигосударствами» российские оккупационные администрации Донецкой и Луганской областей. Однако настоящей сенсацией стала показанная конституционным судьей карта. Не будет преувеличением сказать, что вчера многие журналисты в двух странах бросились исследовать картографические документы XVII столетия – и нашли в них много интересного.

На карте Гийома Сансона нет места для… России

Российское издание «Верстка» склоняется к мнению, что Зорькин показывал Путину копию карты Гийома Сансона (1633-1703), с которой подробно можно ознакомиться на соответствующих французских ресурсах. И, честно говоря, лучше бы главе российского конституционного суда вообще воздержаться от демонстрации этого документа – насколько неоднозначными вытекают из него российские претензии на нынешние свои границы.

Издание, во-первых, отмечает, что на карте Украина есть. Она называется Ukraine pays des cosaques или «Украина, земля казаков» в переводе с французского на обозначение Центральной Украины – как Правобережной, так и Левобережной, Южная Украина обозначена как Малая Тартария.

Но, что самое анекдотичное: на карте нет самой России! Москва является лишь центром Московского княжества, которое хоть и имеет имперские амбиции (например, ее князь уже добавляет к своему титулу «и всея Руси»), но еще не имеет достаточной мощи для их реализации. Само название «Россия» на обозначение Московского княжества появится несколько позже.

На карте виден статус некоторых других территорий, на которые сегодня претендует Кремль. В первую очередь это касается Крыма, который не входит в состав России и обозначен как «государство крымских татар». Авторы российской публикации напоминают, что татарский Крым по состоянию на XVII век не только являлся независимым государством, но и вел непрерывные войны с Москвой. Кроме того, территория, где вскоре появится родной путинский Санкт-Петербург, показана как территория Швеции под названием Ингрия. Ну и как последняя капля: сама карта называется La Russie blanche ou Moscovie divisée suivant l’estendüe des royaumes, duchés, principautés, provinces et peuples, то есть «Белая Русь или Московия разделена в соответствии с размерами царств, княжеств, княжеств, провинций и народов», без всякого упоминания о существовании государства «Россия».

Чей Белгород?

В контексте последних событий, происходящих в Белгородской области, интересно также обратить внимание, как называлась эта местность почти четыре столетия назад. Белгород, действительно, расположен на карте очень просто – территория вокруг него южнее Рязанского княжества обозначена как Okraina. Очевидно, это одна из тех «окраин», о которых говорил Зорькин.

Okraina в данном случае – не совсем Украина, как уже успели сообщить некоторые исследователи карты, но и не Россия. Это некая территория с неопределенным статусом, которую историк Евгений Луняк в книге «Казацкая Украина ХVІ-ХVІІІ ст. глазами французских современников» описывает так:

«Нужно понимать разницу между Украиной (l’Ukraine), которую географы также называют «страной казаков», и Украиной или Окраиной (l’Okraina), о которой идет речь здесь. Первая, расположенная между Россией и Польшей, является очень плодородной страной, которую пересекает много рек. Окраина, наоборот – страна, вся покрытая лесами, почти необработанная и заселенная татарами, платящими дань, не имеющими ни городов, ни городков, ни сел. Она расположена между южной Московией и Малой Татарией».

Тезис об «Украине, которую придумал Ленин» является навязчивой, параноидальной идеей российского диктатора. Ее он выражал еще президенту Джорджу Бушу-младшему в 2008 году, сейчас она завладела им полностью. О причастности вождя большевиков к украинской государственности Путин говорил во время итоговой пресс-конференции, 2021 года: «Кто ее [Украину] создал? Ленин. Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 1922 – союзный и 1924 – год Конституции, правда, после его смерти, но по его принципам создан». То же он повторил во время телеобращения перед признанием «независимости» оккупированных областей Донбасса.

Может, теперь в России появится новый миф, о «короле-солнце» Людовике XIV, как «творце Украины»? В конце концов, путинский бред относительно Ленина тоже выпадает из русской официозной историографии. «Если Украину придумал Ленин, то 300-летие воссоединения с кем праздновалось в 1954 году?» – интересуется по этому поводу российский блоггер Анатолий Несмиян. Однако, похоже, когнитивный уровень руководителей России не способен даже сформулировать такой вопрос, а тем более ответить на него.

Напомним, что политик коммунистических убеждений Валерий Зорькин в первую свою каденцию в должности главы российского конституционного суда имел опрометчивость в октябре 1993 признать мятежника Александра Руцкого законным президентом России. После того, как Ельцин подавил «красно-коричневых» заговорщиков, расстреляв российский парламент танками, полномочия Зорькина были прекращены «из-за политической деятельности», на несколько лет он был отстранен от любой публичной политики. Однако уже в первый срок Путина в 2003 году он вернулся на должность, где и поддерживает все решения власти, включая аннексию Крыма и Донбасса. Такие политические шуты, Валерий Зорькин во главе Конституционного суда, как и Элла Памфилова во главе российского ЦИК, должны демонстрировать «плюрализм» политической системы, не имея на нее никакого влияния.

Владимиру Путину 71 год, Валерию Зорькину – 81. Председатель российского конституционного суда практически является ровесником того же Джо Байдена, над возрастом, здоровьем и умственными способностями которого любит насмехаться российская пропаганда. При этом сам Зорькин известен собственными трактовками «Велесовой книги», считает права человека «угрозой государству», а также является сторонником восстановления в России крепостного права. В своей программной публикации 2014 года он назвал крепостное право «духовной скрепой, удерживающей единство нации». Кроме того, он прямо сравнивает реформы императора Александра II с перестройкой Михаила Горбачева, утверждая, что их следствием стал хаос.

Николай Полищук, «Главком»

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