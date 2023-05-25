В Беларуси сегодня не будут продавать алкоголь
- 25.05.2023, 10:44
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Ограничения будут действовать также 31 мая и 10 июня.
Местные органы власти ограничивают продажу алкогольных напитков накануне проведения выпускных вечеров в школах. В частности, ограничения будут действовать 25, 31 мая и 10 июня. Соответствующие документы публикует Национальный правовой портал.
Каждый регион самостоятельно определяет, на какое время вводить ограничения. Это традиционный запрет, и обычно он действует все сутки с 00:00 до 24:00.
Одновременно на местах проводятся акции, популяризирующие здоровый образ жизни и приуроченные к последнему школьному звонку.
Решения местных администраций не затрагивают объекты общественного питания, которые торгуют алкоголем в розлив.