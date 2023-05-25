Гиркин объявил о начале смуты в России 3 25.05.2023, 10:51

4,696

Пригожин идет на Кремль.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) объявил, что если в Кремле во время не обратят внимание на «плохие» качества основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, то он всех «сожрет».

Как сообщает УНИАН, Гиркин в своем Telegram указал, что согласен с оценкой бывшего «министра ДНР» Романа Донецкого по поводу Пригожина. Он также считает, что на него «решили поставить» и теперь пытаются «протащить» ко власти в России некоторые политические лица.

«Он вас же и сожрет первыми, если вам «повезет» его протащить к власти. Все «обязательства» для человека без чести и совести - пустой звук после того, как они перестанут быть ему необходимы», - указал Гиркин.

В связи с возможным «главенством» Пригожина в Кремле Гиркин объявил, что «смута» уже заплеснула Россию: «Смута уже началась. Если кто-то еще не понял», - указал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».