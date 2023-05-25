В Витебской области задержали страховых мошенников 25.05.2023, 10:57

Они инсценировали ДТП с уже разбитыми авто.

В Витебской области задержали двоих страховых мошенников, сообщает пресс-служба МВД. Установлено, что 27-летний житель Новополоцка купил в Литве битый кроссовер Renault, пригнал его в Беларусь и оформил на своего подельника.

Поврежденные элементы они заменили на новые и застраховали автомобиль по каско, выдав его за исправный. Страховой агент лично не осмотрел иномарку и выписал полис, полагаясь на присланные фото.

После этого мужчины инсценировали ДТП, в котором машина якобы получила серьезные повреждения. Осмотр фигуранты провели на СТО, директором которой являлся один из них, и оценили ущерб почти в 40 тысяч рублей.

Служба безопасности страховой организации совместно с сотрудниками милиции раскрыли обман. Мужчины попытались скрыться за границей, но их задержали при выезде из страны.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Проверяется причастность фигурантов к аналогичным преступлениям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».