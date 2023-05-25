В Иерусалиме нашли квитанцию, которой 2000 лет 25.05.2023, 11:03

Она высечена на камне.

В наши дни большинство квитанций выписывают на бумаге или в электронном виде, но около 2 000 лет назад важные финансовые отчеты буквально «высекали на камне», пишет «Хайтек».

Археологи нашли документ, подтверждающий покупку, на месте археологических раскопок в Городе Давида в Иерусалиме. На камне размером с ладонь начертаны семь строк частично сохранившегося текста, в которых упоминаются имена людей и денежные суммы.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Atiqot, эту каменную квитанцию, возможно, выписали после оплаты труда рабочих или должников.

«Захватывает, что до наших дней дошла такая квитанция. Такая находка позволяет заглянуть в повседневную жизнь священного города», — говорится в заявлении авторов исследования.

Ученые разобрали несколько цифр и имен рядом с ними. Например, в одной из строк есть популярное библейское мужское имя раннего римского периода (37 г. до н.э. — 70 г. н.э.) — Шимон.

Камень нашли в куче мусора во время раскопок в 2016 году на Паломнической дороге. На рубеже первого тысячелетия, когда Иерусалим и его окрестности были провинцией Римской империи, она была торговым центром. Дорога простиралась примерно на 600 м, соединяя городские ворота Иерусалима с воротами Храмовой горы и Второго Храма, которые римляне разрушили в 70 году нашей эры.

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