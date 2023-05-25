Британский танк Challenger 2 легко преодолевает российские «зубы дракона» 5 25.05.2023, 11:15

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Видеофакт.

Танк Challenger 2 британского производства с легкостью преодолевает российские заградительные «зубы дракона».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой видно, что такая оборонная система россиян не остановит движение украинской бронетехники, опубликована в соцсетях.

FV4034 Challenger 2 – основной боевой танк третьего поколения сухопутных войск Великобритании, находящийся на вооружении армий Соединенного Королевства, Украины и Омана.

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