Троллинг на высшем уровне Telegram-канал «Ник и Майк»

25.05.2023, 11:17

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Лукашенко сделал очередной шаг к тому, чтобы его начали считать угрозой глобальной безопасности.

Хренин и Шойгу подписали документы, которые определяют порядок хранения нестратегического ядерного оружия в Беларуси. Мы не раз писали, что контроль и решения о применении останутся за Россией, как бы ни пыжился синепалый синегуб.

Но риск того, что он попробует захватить материал, крайне высок. Чего не сделаешь для поднятия ставок и повышения собственной значимости в игре. Похоже, профилактическая беседа в Беловежской пуще не до конца была воспринята всерьез.

Синепалый сделал очередной шаг к тому, чтобы его начали считать угрозой глобальной безопасности. Время на предотвращение такого шага еще есть. И инструменты тоже. Или синепалый полностью лег под Кремль, или хочет сбежать с ядерным чемоданчиком на Запад. Большого значения не имеет, потому что в любом случае он переходит в ранг ядерного террориста. Время переговоров и торгов уходит.

Даже Токаев прозрел и назвал угрозой само существование «союзного государства». Троллинг окурка на высшем уровне.

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